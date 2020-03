Infischiandosene dell’emergenza giocavano a carte vicino al mare: denunciati in 5

Non curandosi delle disposizioni del Governo e senza la paura di potersi ammalare si erano organizzati e giocavano a carte sotto una tettoia con vista mare. È quanto hanno scoperto a Parghelia i Carabinieri di Tropea che hanno denunciato cinque persone.

Si tratta di: A.T., disoccupato 58enne di Tropea, C.S., operaio 27enne di Tropea, A.P., disoccupato 23 enne di Tropea, P.R., operaio 25enne di Pizzo e S.P., disoccupato 39enne di Tropea.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato proprio ad accertare il rispetto delle disposizioni correlate allo stato di emergenza, hanno sorpreso i cinque a giocare sotto una tettoia artigianale, sull’arenile di località “La Grazia” di Parghelia.

Tre di loro, dopo aver avvistato le forze dell’ordine, hanno tentato di darsi alla fuga, introducendosi in una proprietà privata e danneggiando il cancello di recinzione.

I protagonisti della “corsa a ostacoli” non sono però scampati al deferimento all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, come i giocatori rimasti seduti al tavolino.