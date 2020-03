Si passano hashish sotto casa per “rispettare” il decreto: arrestati due catanzaresi

Due giovani catanzaresi sono finiti in arresto ieri per detenzione illegale e spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di un 38enne, C.F.,e di un 39enne, S.S., entrambi ex sorvegliati speciali, con numerosi pregiudizi penali anche in materia di stupefacenti.

A far scattare le manette sono stati gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Catanzaro, che impegnati nei servizi di controllo del territorio, in una centrale via cittadina hanno notato il 38enne che a pochi metri della sua abitazione confabulava con il conducente di una Volkswagen Touran.

Tra i due, i poliziotti hanno notato il velocissimo scambio di qualcosa. Dopo il gesto C.F. si è avviato per rientrare a casa, dove è stato immediatamente raggiunto, e al contempo un’altra volante ha fermato il conducente della Volkswagen.

Gli accertamenti hanno portato gli agenti a scoprire che S.S. aveva consegnato a C.F. una scatola contenete 6 panetti di hashish, del quale quest’ultimo aveva cercato di disfarsi buttandolo fuori da una finestra. Inoltre il 38enne portava addosso la somma in contanti di 200 euro.

S.S., invece, aveva addosso un involucro contenente 4 panetti di hashish e la somma in contanti di 245 euro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, C.F. è stato condotto nella Casa Circondariale di Siano, mentre, S.S. è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in quanto affetto da paralisi agli arti inferiori e quindi non compatibile con il regime carcerario.

Attesa l’attuale emergenza sanitaria in atto e le norme disposte dal Governo, sono stati entramni segnalati per aver violato le prescrizioni in materia di prevenzione dal coronavirus.

La droga - per un peso complessivo di 400 grammi - è stata sottoposta all’attenzione del Personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica e sottoposta a sequestro insieme al denaro.