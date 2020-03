Covid. Il bollettino, superati i 200 casi. Aumento di positivi in quasi tutte le province

Altri trentotto calabresi sono risultati positivi al Covid-19. A confermare i dati, ormai come di consueto ogni giorno a quest’ora, il bollettino ufficiale e riepilogativo della Regione.

Il totale dei casi arriva ad oggi e dunque a 207, 38 in più rispetto a quelli resi pubblici ieri (QUI). I tamponi eseguiti ammontano a 2141; quelli negativi, di conseguenza, sono stati 1934.

Reggio Calabria detiene suo malgrado ed ancora il “primato” dell’area più colpita della regione: 73 pazienti (16 in più rispetto a ieri), di cui 18 in reparto; 5 in rianimazione; 47 in isolamento domiciliare. Nel conteggio anche i due guariti ed un deceduto.

47 i casi registrati a Catanzaro (11 in più da ieri), ma tra questi vi sono i due pazienti di Bergamo trasferiti ieri nel capoluogo: 13 si trovano attualmente in reparto; 8 in rianimazione e 26 in isolamento domiciliare.

Nella triste classifica dei contagi segue Cosenza con 43 positivi (+7 da ieri) dei quali 27 in reparto; tre in rianimazione; 11 in isolamento domiciliare e due, purtroppo, i deceduti, e l’ultimo proprio di oggi (QUI)



Salgono anche a Crotone i casi di Covid: esattamente a 38 (+3 da ieri), di cui 13 in reparto; 24 in isolamento domiciliare ed uno deceduto. Infine, 6 quelli a Vibo Valentia e tutti in isolamento domiciliare

Quanto ancora ai freddi numeri, 5882 sono le persone finora in quarantena volontaria e così distribuite: 2838 a Reggio Calabria; 1300 Cosenza; 633 a Vibo Valentia; 596 a Catanzaro e 515 a Crotone.

Infine, i soggetti giunti in Calabria e che si sono registrati al sito della Regione sono 9827.

(notizia in aggiornamento)