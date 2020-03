Udc: il sindaco di Capistrano si auto sospende dal partito

Marco Martino

“Ho deciso di auto sospendermi dall’Udc con effetto immediato.” - Lo comunica in una nota stampa Marco Martino Sindaco di Capistrano, in provincia di Vibo Valentia -

“È stata - scrive Martino - una scelta sofferta ma obbligata. La dignità ed il mio territorio prima di ogni cosa. Ho dovuto farlo non ritrovandomi più nelle decisioni prese ed attuate in questi giorni contro ogni forma di meritocrazia. Ho dato per ben 15 anni L'anima ed il cuore a questo partito, ma mi sono reso conto che ancora oggi la conduzione dello scudo crociato privilegia concetti totalmente diversi rispetto a chi dona con coerenza il massimo spirito di impegno. Continuerò a lavorare per il bene del mio territorio attuando con maggiore forza un progetto politico che ci veda rappresentati e tutelati in maniera preminente. Continuerò a servire il popolo come fosse la mia vera famiglia, con sincerità e dedizione. È ciò che realmente manca al nostro territorio bistrattato da tutto e da tutti.”