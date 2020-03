Trattore si ribalta nel catanzarese, morto il conducente 40enne

Incidente sul lavoro oggi nel catanzarese. Un 40enneha perso la vita in seguito al ribaltamento del trattore agricolo che stava guidando in località Bagni.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, che ha recuperato il corpo dell'uomo di nazionalità marocchina ma residente a Lamezia Terme, rimasto schiacciato sotto l'automezzo e messo in sicurezza il trattore.

Il trattore, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato all'interno di un uliveto. Sul posto anche i carabinieri che hanno aperto le indagini e il medico legale.