“Faccio quello che voglio” e aggredisce carabinieri. Un arresto e due denunce

Stavano consumando tranquillamente una birra quando, alla vista dei carabinieri, due persone sono fuggite e una terza ha inveito. È successo a Gagliano di Catanzaro dove i militari stavano eseguendo dei controlli per contrastare e contenere il contagio da Covid-19.

La pattuglia ha intercettato i tre vicino ad una panchina mentre bevevano in compagnia ma una volta avvicinatasi per i controlli di rito, due sono fuggiti e il terzo, un 52enne del posto già noto alle forze dell’ordine, ha iniziato a prendersela contro i Carabinieri, asserendo di poter fare quello che voleva. Mentre i militari cercavano di riportarlo alla calma, li ha anche aggrediti, venendo subito fermato e condotto in caserma.

Uno dei militari, a seguito dell’aggressione, ha riportato una distorsione alla caviglia che lo terrà lontano dal servizio per qualche giorno. Per il 52enne, invece, è scattato l'arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e la denuncia per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, poiché si è allontanato dalla propria casa senza nessuno dei motivi previsti dalla normativa vigente.

Portato a casa e messo ai domiciliari, ieri il gip ne ha convalidato l'arresto. Nel frattempo sono stati identificati e denunciati anche gli altri due.