Francica, “beccati” seduti su un gradino a parlare nonostante divieto. Denunciati

Hanno violato tanto le disposizioni del decreto del Consiglio dei ministri dell’otto marzo scorso, quanto l’ordinanza del presidente della Regione e per questo motivo un 55enne disoccupato già noto alle forze dell’ordine, N.C., e un 36enne, anch’egli disoccupato e con precedenti di polizia, M.S., entrambi di Vibo Valentia, sono stati denunciati.

È successo ieri nel corso di un controllo da parte dei carabinieri di Francica. I due sono stati trovati seduti su un gradino di corso Vittorio Emanuele III, in pieno centro cittadino, a parare tra loro senza alcuna valida motivazione, non esibendo nemmeno una autocertificazione che dimostrasse la necessità di allontanarsi dalla loro abitazione o eventualmente dal proprio domicilio.

Addirittura, N.C., durante i controlli, è entrato in una tabaccheria per giocare due schedine. Il tutto come se nulla stesse accadendo.