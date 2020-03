Covid-19, al via la consegna di 900 mascherine. Erano state sequestrate, Procura autorizza vendita

Erano state sequestrate durante un blitz della Guardia di finanza di Catanzaro perché messe in vendita con un rincaro finale del 2142% del prezzo di mercato. E nell’ambito della stessa operazione i finanzieri hanno denunciato due imprenditori. Ora le 905 mascherine sottoposte a sequestro, potranno essere vendute.

Sì, perché la Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha chiesto e ottenuto, dal giudice per le indagini preliminari, il sequestro preventivo e l’autorizzazione alla vendita coattiva immediata dei dispositivi di protezione individuale che, vista l’emergenza sanitaria in corso, sono diventati beni di prima necessità, deperibili nelle more della definizione del procedimento.

Le fiamme gialle hanno quindi eseguito il decreto di vendita coattiva immediata emesso dal procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Salvatore Curcio, e dal sostituto procuratore, Emanuela Costa, che ha disposto la vendita a valore di mercato di 654 mascherine a favore dell’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e le restanti 246 del presidio ospedaliero unico di Lamezia Terme.

Un aiuto concreto per il sistema sanitario della provincia che, in questo periodo di emergenza, è stato interessato dalla diminuzione di mascherine e l’approvvigionamento è difficoltoso.