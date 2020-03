Isola si chiude. Sindaco vieta gratta e vinci, stop ai negozi nel weekend

Prima la chiusura dei parchi pubblici e dei due cimiteri comunali di Isola Capo Rizzuto e Le Castella, poi il divieto di vendita di gratta e vinci e la sospensione del gioco del lotto, oltre al blocco delle slot machine.

Il sindaco della popolosa cittadina del crotonese, Maria Grazia Vittimberga, ha deciso anche di disporre la chiusura di attività non necessarie e al fine di contenere il contagio da coronavirus.

L’ordinanza mira ad evitare gli assembramenti di persone a Isola, in particolare davanti ai tabaccai presenti sul territorio comunale. Il sindaco ha anche disposto l’interdizione ai cittadini di tutte le spiagge ricomprese nel territorio; il divieto di assembramento in tutti i luoghi pubblici, compresi quelli davanti a banche e uffici postali; la sospensione dei cantieri edili e mobili, con l’eccezione dell’esecuzione di lavori urgenti finalizzati all’eliminazione di pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Stop, ancora, all’esercizio dell’attività sul territorio comunale per i venditori ambulanti. Il provvedimento ordina la chiusura di tutti i negozi, compresi quelli di prima necessità dopo le 13 di sabato e per tutta la domenica: da questa disposizione sono escluse le farmacie.