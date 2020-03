Pesca in area protetta e in piena emergenza. Denunciato

Era andato a pescare a Vibo Marina, contravvenendo al decreto per il contenimento del coronavirus. Per questo motivo un sub è stato denunciato dai carabinieri del capoluogo.

Nel corso di un controllo, i militari dell’Arma lo hanno “pizzicato” nei pressi del lungomare, mentre stava facendo pesca subacquea. I carabinieri hanno prima fatto uscire il pescatore, poi lo hanno denunciato per violazione del Decreto varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per pesca di frode esercitata in area protetta.

Nella stessa giornata i militari hanno denunciato diverse persone a Vibo Marina e a Vibo Valentia in giro senza documenti, per false attestazioni o senza alcuna giustificazione valida.