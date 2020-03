Iorestoacasa, in streaming i film del Torino Underground Cinefest

Un’edizione speciale e particolare per il Torino Underground Cinefest, ideato e diretto dal regista Mauro Russo Rouge, affiancato da Annunziato Gentiluomo e Matteo Valier. La manifestazione, che ogni anno porta sullo schermo decine di cortometraggi e film, in occasione della sua VII edizione andrà in onda in streaming.

Oltre il 70% dei film in concorso sono stati selezionati in streaming sulla piattaforma italiana Indiecinema (www.indiecinema.it). Inoltre sette lungometraggi saranno anche disponibili su Mymovieslive, all’interno del più ampio progetto #Iorestoacasa promosso da MYmovies.

Il tutto per per allinearsi alle direttive del Decreto del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo, inerente alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. “Questa speciale edizione del Torino Underground risulta comunque molto ben assortita, ricca di interessanti prodotti cinematografici. La parola poi sarà data alle Giurie impegnate nelle scelte dei vincitori e al pubblico che avrà la possibilità di accostarsi al genere indie, a questo cinema “invisibile” che, secondo il mio punto di vista, ha tanto da dire e da insegnare, oltre che è capace di emozionare e trattare temi non convenzionali con linguaggi spesso originali”, - precisa il direttore artistico, il regista Mauro Russo Rouge.

“Saremo tutti pronti per decretare per la sezione lungometraggi e per quella dei cortometraggi, il miglior film, la migliore regia, il miglior attore e la migliore attrice”, - precisa Annunziato Gentiluomo il Presidente dell’Associazione ArInMovimento.

"Il lavoro dei giurati è molto preciso e attento. Si stanno confrontando costantemente per poter far emergere i reali vincitori. Intanto noi ci prepariamo per una diretta di oggi su ArtInMovimento press radio alle 14.20 e sulla pagina Facebook del Torino Underground alle 16.30. La prima sarà ascoltabile cliccando su questo Url https://www.spreaker.com/show/aim-cinema mentre la seconda si potrà seguire in diretta video su https://www.facebook.com/tucfest/. È un modo per ricreare un ambiente condiviso, mantenere una relazione col nostro pubblico e poterlo orientare rispetto alla programmazione che da domani sarà disponibile in streaming su MYMOVIESLIVE e Indiecinema”, - conclude Mauro Russo Rouge, direttore artistico del Tuc".

Si ricorda che i mediapartner del settimo Tuc sono ArtInMovimento Magazine, MYmovies, Italia Che Cambia, Piemonte Che Cambia, CameraLook, Movieplayer, Nocturno, Sentieri Selvaggi, Psychofilm, La Settima Arte e TorinOggi; i partner tecnici sono MYMOVIESLIVE, Indiecinema, Forword ed Event Horizon; mentre i partner culturali sono Bimed - Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo -, Ambrosio Cinecafé, CineTeatro Baretti, I.I.S. Bodoni-Paravia di Torino e I.I.S. Giulio Natta di Rivoli.

Così dalle 14 di domenica 22 marzo sulla piattaforma Indiecinema saranno disponibili fino al 28 marzo, i seguenti titoli: “Olma Djon” di Victoria Yakubov, “Anna” di Dekel Berenson, “Bertin” di Elise Lausseur, 2019, “Electric swan” di Konstantina Kotzamani, “Ghost of a chance” di Manes Duerr e “Tattoo” di Farhad Delaram.

Da lunedì 23 marzo si potrà godere la visione di “Sheep Hero” di Ton van Zantvoort, “Felix in Wonderland” di Marie Losier, “Innocent boy” di Brock Cravy, “Mare” di Guille Vàzquez, “I am Mackenzie” di Artemis Anastasiadou, “Fourteen / 14 Ans” di Barbara Carlotti e “Rood” di Falko Jakobs.

Da martedì 24 marzo saranno visibili “Occidente” di Jorge Acebo Canedo, “Majnuni” di Kouros Alaghband, “Ashmina” di Dekel Berenson, “Antilope” di Diego Murillo; “Hardballer” di Mika Tervonen e Lauri Tamminen, “I don't want to be alone” di Sergio Rozas e “Somebody and Nobody di Joscha Douma.

Da mercoledì 25 marzo saranno in streaming “Philophobia” di Guy Davies, “Take care” di Itamar Giladi, “Lead” di Benjamin Leichtenstern, “Mila” di Andreas Vakalios, “Rockout” di Alice Gadbled, “De feet” di Vittoria Campaner e “Figurant” di Jan Vejnar.

Da giovedì 26 marzo si potrà godere la visione di “Anna’s war” di Aleksey Fedorchenko, “Echo” di Amikam Kovner e Assaf Snir, “There is a salad standing between us” di Alice Von Gwinner, “Il nostro tempo” di Veronica Spedicati, “Moth” di Shu Zhu e “The animal that therefore I am” di Bea De Visser.

Da venerdì 27 marzo saranno disponibili “Here and now” di Roman Shumunov, “Doubtful” di Eliran Elya, “Exit Beirut” di Eli Salameh, “Luce” di Ciro Apicella e “Autumn waltz” di Ognjen Petković.

Da sabato 28 marzo saranno visibili “Dentro il collettivo” di Lorenzo Melegari, “Born in Gambia di Natxo Leuza Fernandez, “Sirio” di Davide Palella, “The Boogeywoman” di Erica Scoggins, “Stekenjokk and the guardians of the eggs” di Per Bifrost e Alexander RynéUs e “Dogwatch” di Albin Wildner. Si tratta di 10 lungometraggi e 35 cortometraggi provenienti da tutte le parti del mondo.

A questo URL www.mymovies.it/iorestoacasa/torinounderground/ saranno disponibili gratuitamente, per una singola proiezione, sempre alle 22, dal 22 marzo fino al 28 con un film al giorno, in ordine “Occidente” di Jorge Acebo Canedo, a cui seguiranno “Olma Djon” di Victoria Yakubov, “Sheep hero / Eroe delle pecore” di Ton Van Zantvoort, “Anna’s war” di Aleksey Fedorchenko, “Philophobia” di Guy Davies, “Dentro il collettivo” di Lorenzo Melegari e “Doubtful” di Eliran Elya.