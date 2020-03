San Lucido chiuso per l’emergenza sanitaria, riunione in Prefettura

In relazione alla recente ordinanza adottata dal Presidente della Regione Calabria che ha disposto ulteriori misure di contenimento del coronavirus per il territorio del comune di San Lucido (LEGGI QUI), il Prefetto di Cosenza, Cinzia Guercio, ha presieduto una riunione di coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi presso la Prefettura nella giornata del 18 marzo.

La situazione circa l’espansione epidemiologica del coronavirus resta costantemente seguita e monitorata dalle Autorità sanitarie, pronte a registrare ogni evoluzione, per la conseguente adozione delle necessarie misure di contenimento.

A tal fine, è fondamentale il rispetto assoluto delle norme anti-assembramento ed evitare la ingiustificata circolazione delle persone nelle aree maggiormente a rischio, la chiusura di ogni luogo di aggregazione, la sanificazione degli spazi pubblici e l’informazione quotidiana alla cittadinanza amministrata.

Il provvedimento adottato richiede una particolare attività di presidio di quel territorio, a tutela della salute pubblica, da parte delle Forze dell’Ordine, già costantemente impegnate nell’attività di controllo dai primi giorni dell’emergenza.

Il dispositivo di controllo per San Lucido verrà calibrato attraverso una preliminare riduzione degli accessi in entrata ed uscita, affinché le modalità in atto di controllo del territorio possa, comunque, risultare rafforzato, concentrandosi su soli due varchi. A tal fine, il Commissario Prefettizio, che attualmente regge il Comune di San Lucido, ha avviato gli opportuni contatti con il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Paola, per consentire un adeguato controllo del territorio, nel rispetto della vigente normativa di contrasto al contagio del COVID-19.