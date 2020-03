Covid. Salgono a tre i morti in Calabria, 65enne deceduto a Crotone

Salgono purtroppo a tre i deceduti finora in Calabria dall’esplosione dell’emergenza coronavirus. All’elenco, tristemente già aggiornato stamani, si aggiunge un uomo di Crotone, un 65enne, morto nell’ospedale San Giovanni di Dio del capoluogo pitagorico, dove era stato trasferito nella giornata di ieri, in gravi condizioni, e trovato positivo al Covid-19.

La vittima, da quanto appreso, era in quarantena domiciliare ed in settimana gli era stato effettuato il tampone per verificare se fosse stato contagiato dal virus. Ieri però le sue condizioni si sarebbero aggravate da che il trasporto urgente nel nosocomio cittadino, dove è ricoverata anche la moglie, e dove è poi spirato.

Come dicevamo si tratta del terzo caso nella nostra regione dall’inizio dell’epidemia. Proprio stamani abbiamo annotato l’ultimo, in ordine di tempo, quello di un informatore scientifico 60enne di Rende (QUI) e appena qualche giorno prima la morte di un 65enne di Montebello Jonico, nel reggino (QUI).



Come sempre va ricordato che il responso definitivo sulle cause effettive di tutti i decessi debba essere confermato dall’Istituto Superiore di Sanità.