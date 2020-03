Stretta a Crotone, stop dal commissario a passeggiate su lungomare e corso

Strade chiuse ai pedoni crotonesi. Il Commissario Straordinario Tiziana Costantino ha disposto il divieto di percorre a piedi il lungomare nel tratto compreso tra l'incrocio di via Piroso e piazza Marinai d'Italia fino all'incrocio con via Poseidonia fino al 25 marzo salvo la possibilità di prolungare i tempi se le esigenze lo imponessero.

Stop quindi alle passeggiate sul lungomare e in via Vittorio Veneto nel tratto dall'incrocio tra via Roma e piazza Pitagora.

Decisione, quella del commissario, per ribadire e rafforzare la portata delle limitazioni agli spostamenti già disposte vietando quindi gli spostamenti non giustificati all'interno del territorio comunale con particolare riferimento alle aree più frequentate dal passeggio pubblico.

Il commissario vieta dunque fino al 25 marzo le passeggiate e le altre attività che non rientrano negli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità e di rientro presso la propria abitazione consentiti dai Decreti Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 e 11 marzo 2020 sul lungomare cittadino nel tratto compreso tra l'incrocio di via Piroso e piazza Marinai d'Italia (lungomare Cristoforo Colombo, viale Gramsci, viale Magna Grecia) fino all'incrocio con via Poseidonia.

Stessa prescrizione per via Vittorio Veneto nel tratto indicato. Nei giorni scorsi il commissario ha chiuso i parchi cittadini come la villa Comunale e il parco Pitagora.