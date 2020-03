Gom: salgono a 52 i casi positivi, dimesso un secondo paziente guarito

Salgono a 52 i casi positivi al Covid-19 confermati a Reggo Calabria (QUI). A confermarlo, nella tarda serata, la Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” del capoluogo, facendo sapere che nella giornata di oggi sono stati sottoposti allo screening 111 nuovi soggetti con sospetto di infezione e di questi sei sono risultati positivi al test.

I ricoverati in ospedale, comunicano ancora dal Gom, sono attualmente 20, di cui quattro in Terapia Intensiva. Inoltre, oggi c’è stata una seconda dimissione di un paziente guarito. In totale, dunque, e sempre ad oggi, nel reggino sono stati sottoposti a controllo 958 pazienti.