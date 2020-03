Covid19. A Crotone 21 positivi, Asp avvia protocollo con farmaco sperimentale

Sale ancora il numero di contagi da coronavirus in provincia di Crotone. Secondo il report dell’Asp di Crotone i casi positivi è arrivato a 21 (QUI), dei quali quattro ricoverati al San Giovanni di Dio, altrettanti al Pugliese Ciaccio di Catanzaro mentre in tredici si trovano in isolamento domiciliare.

C’è però una nota positiva: 116 persone hanno difatti concluso senza conseguenze il periodo di sorveglianza domiciliare, mentre le altre sottoposte a sorveglianza sanitaria domiciliare sono 328.

La direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale conferma poi che le strutture del crotonese stanno garantendo la presa in carico dei pazienti e la gestione in modo efficiente.

Per questo motivo da ieri la direzione ha deciso di istituire l’Unità di Crisi aziendale dedicata all’emergenza Covid-19, coordinata dal direttore sanitario Massimo D’Angelo e finalizzata a garantire le migliori performances del sistema provinciale in termini di risposta globale all’impatto derivante dall’epidemia.

Informa poi che il reparto ospedaliero dedicato ai pazienti Covid è attivo ed è dotato di 14 posti letti ordinari, quattro di terapia intensiva, due per l’osservazione dei potenziali casi. Tuttavia la direzione sta definendo un piano operativo per l’ampliamento del reparto e per l’allestimento di ulteriori posti di terapia intensiva, da attivare immediatamente dove le condizioni di fatto lo richiedessero.

E proprio oggi verrà anche attivato il protocollo sperimentale per la somministrazione del farmaco innovativo per il trattamento dell’infezione virale; ulteriori quantitativi del medicinali sono stati già ordinati dalla farmacia ospedaliera (QUI).

L’Asp ha eseguito un ordine anche per un ingente quantitativo di mascherine chirurgiche e FFP2 e di tute protettive, che potrà soddisfare i fabbisogni dell’intera azienda.