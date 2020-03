Covid. Il bollettino: calano i positivi, “solo” 15 in più rispetto a ieri (25). 5mila le quarantene

Aumentano i contagi da coronavirus in Calabria ma, va rilevato, con un trend in meno rispetto a ieri (QUI). Secondo il bollettino della Regione i tamponi positivi sono 15 in più, per cui in tutta la regione sono stati registrati 129 casi di Covid 19.

La provincia in cui se ne segnalano in maggior numero rimane ancora Reggio Calabria dove, allo stato attuale, risultano comunque due persone guarite e, purtroppo, anche un decesso; oltre alla "chiusura" del comune di Montebello Jonico (QUI). Tolti quest’ultimi due, il conteggio quotidiano parla di 45 persone affette da coronavirus. Di queste quindici sono ricoverate in reparto; quattro si trovano in rianimazione e venticinque in isolamento domiciliare.

A Cosenza, dove ieri la presidente della Regione ha messo in quarantena San Lucido (QUI), si registrano invece 31 casi di covid19. Sedici sono ricoverati in reparto, quattro in rianimazione e undici in isolamento domiciliare.

A Catanzaro, dove in giornata tre pazienti in dialisi e un’infermiera sono risultati positivi al tampone (QUI), il report della Regione segnala 26 contagiati: dieci (tra cui 4 di Crotone) si trovano in reparto; tre in rianimazione e tredici in isolamento domiciliare.

19 invece i casi a Crotone (a cui vanno aggiunti altri due che sono computati nei ricoveri a Catanzaro, per un totale quindi di 21 casi): quattro sono attualmente in reparto e quindici in isolamento domiciliare (QUI). Infine, 6 a Vibo Valentia e tutti in isolamento domiciliare.



Oggi i sanitari hanno eseguito un totale di 1434 tamponi mentre le persone in quarantena sono 4996 e così distribuite: 2361 a Reggio Calabria; 1250 a Cosenza; 587 a Vibo Valentia; 471 a Catanzaro e 327 a Crotone.

Negli ultimi quattordici giorni si sono registrate al sito della Regione 8908 corregionali giunti in Calabria.

(notizia in aggiornamento)