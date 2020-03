Emergenza sangue. Kranos e l’invito ai crotonesi: “Donare è sicuro, fatelo”

L’associazione Kranos vuole lanciare un appello alla popolazione crotonese. Vuole infatti invitare i cittadini a donare il sangue. “La carenza di sangue…è un problema che sta assumendo dimensioni critiche”, scrive la presidente Rosanna Bartolillo.

Per questo motivo la Kranos si fa portavoce di un messaggio importantissimo e fondamentale: “Andare o continuare a donare il sangue, anche in questo momento critico. A questo vogliamo aggiungere - continua - che il personale che opera presso i punti di raccolta e presso il Centro Trasfusionale, garantirà l'applicazione delle indicazioni di sicurezza fornite dal Ministero della Salute”.

Donare il sangue è, dunque, indispensabile e salva la vita a moltissime persone. Il COVID-19, la malattia provocata dal coronavirus, interessa per lo più il sistema respiratorio e non richiede trasfusioni di sangue, ma il problema, è che nei primi giorni dell’epidemia, si sono ridotte di molto anche le donazioni, che però continuano a essere fondamentali per moltissime persone, tra cui quelle affette da malattie croniche.

“Visto il continuo modificarsi delle norme ministeriali - conclude il presidente Rosanna Bartolillo - invitiamo, prima di recarsi per la donazione, di chiamare il centro trasfusionale, dell’ospedale di Crotone al numero 0962.924474, per potersi prenotare e donare il sangue in piena sicurezza”.