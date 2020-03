Vibo. “Ero alla mensa dell’ospedale”, ma non esiste. Denunciato

Ha detto di aver mangiato alla mensa dell’ospedale di Vibo Valentia. Peccato che la struttura non sia fornita della mensa, così per un uomo di 59 anni è scattata la denuncia. È successo durante un controllo da parte degli agenti delle volanti della Questura di Vibo Valentia in merito al decreto per il contrasto del coronavirus.

Il 59enne, pizzicato a piedi era sprovvisto di autocertificazione, e alla domanda da parte degli agenti sui motivi della sua presenza per strada ha risposto di aver cenato alla mensa dell’ospedale. Ma dato che la struttura è sprovvista di mensa, gli agenti hanno denunciato l’uomo per inosservanza di provvedimenti dell’Autorità.