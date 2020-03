Abitazione in fiamme nel catanzarese, 2 feriti intossicati

Appartamento in fiamme a Satriano Superiore, nel catanzarese. Nell'incendio due persone sono rimaste ferite e intossicate, D.E di nazionalità rumena e il figlio D. F. entrambi trasportati in ospedale dal 118 per cure mediche in seguito a lievi escoriazioni e inalazione di fumo.

Sul posto squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale con supporto di autoscala della sede centrale, per spegnere le fiamme al primo piano di uno stabile più mansarda, tutto completamente distrutto.

Presenti anche i vigili urbani di Satriano e i carabinieri per gli adempimenti di competenza.