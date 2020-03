Covid nel reparto dialisi di Catanzaro, positivi altri tre pazienti e un’infermiera

Altri tre pazienti e un’infermiera del Pigliese-Ciaccio di Catanzaro sono risultati positivi al Covid-19. Si stratta, quanto ai primi, di altrettante persone, per quanto asintomatiche, che effettuavano la seduta dialitica nello stesso turno del primo uomo che era risultato contagiato.

Come si ricorderà dopo l’allarme per questo caso erano stati eseguiti i tamponi anche sul personale sanitario in servizio nel reparto, e dai quali sono poi risultati positivi un medico e cinque infermieri (QUI), che sebbene non presentino sintomatologie, sono stati comunque allontanati dal luogo di lavoro, mentre i colleghi risultati negativi al primo esame saranno a breve e nuovamente sottoposti ai controlli. Ai sanitari positivi al virus, dunque, si aggiunge un’altra infermiera, anche lei già allontanata dalla struttura.

A renderlo noto è la stessa Azienda Ospedaliera catanzarese rassicurando sul fatto che stanno continuando le azioni di monitoraggio per circoscrivere il contagio all’interno del servizio di dialisi.

La dirigenza del Pugliese-Ciaccio fa anche sapere che nella giornata di oggi dovrebbero essere completati gli esami su tutti i rimanenti pazienti del reparto e che restano garantite, senza soluzione di continuità, le stesse prestazioni anche a favore dei pazienti positivi, che vengono ovviamente trattati in una sede separata.