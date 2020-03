Disservizi nel catanzarese. Sorical: completati lavori condotta, a breve torna l’acqua

Sono stati ultimati nella notte i lavori di sostituzione del tratto di condotta che trasporta l’acqua grezza dalla diga del Passante all’impianto di potabilizzazione di Santa Domenica di Catanzaro.

Alle ore 3 una squadra operativa della Sorical ha avviato le graduali manovre di messa in servizio della condotta, lunga 13 chilometri. Una fase lenta e delicata per evitare la formazione di bolle d’aria nella condotta che potrebbero danneggiarla. Alle 4.45 è iniziato il riempimento della vasche di accumulo dell’impianto di Santa Domenica e avviato il processo di potabilizzazione e l'accumulo delle vasche dell’acqua potabile. Alle ore 6 sono state aperte le saracinesche verso i serbatoi della città di Catanzaro e i nodi degli altri Comuni serviti dallo stesso schema acquedottistico, Sellia Marina, Simeri Crichi, Cropani e Sersale

Con la consegna dell’acqua ai serbatoi è terminata competenza gestionale della Sorical ed inizia quella degli uffici tecnici dei Comuni.

La stessa Sorical chiarisce ai cittadini è che “a seguito dello svuotamento della rete idrica comunale, bisognerà attendere il riempimento dei serbatoi e il contestuale carico idraulico della rete per avere l’acqua disponibilità ai rubinetti. All’inizio dell’erogazione saranno avvantaggiate le zone più basse della città, mentre per i quartieri in quota bisognerà attendere l’entrata in pressione delle rete idrica.”