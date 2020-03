In auto con della marijuana e in violazione al D.P.C.M.: un arresto e una segnalazione a Cirò Marina

Un arresto e una segnalazione sono stati eseguiti a Cirò Marina dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale nel corso di un controllo su strada.

In manette è finito un 52enne del luogo. L’uomo, sorpreso alla guida di un’auto nella quale viaggiava unitamente ad un suo conoscente 36enne, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana.

Il passeggero invece è stato segnalato alla locale Prefettura, per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, poiché trovato in possesso di 1.08 grammi della stessa sostanza.

I due uominui, inoltre, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. dell’8 marzo, poiché circolavano adducendo motivazioni mendaci sul modello di dichiarazione.