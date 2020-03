Un weekend low cost in Calabria: dall’autonoleggio ai bed and breakfast

La Calabria può essere la meta giusta per chi decide di trascorrere un weekend a costo zero (o quasi): basta sapere come organizzarsi per risparmiare e ottenere il massimo dalla propria vacanza.





Attraversare la Calabria in auto: “on the road” dal Mar Tirreno al Mar Ionio





Il giro ideale da compiere per chi si appresta a esplorare la Calabria in un weekend parte sicuramente dalla cima della regione e scende verso il Mar Ionio. Grazie alle numerose offerte presenti online è possibile noleggiare un’auto a prezzi convenienti e godersi la strada costiera nel modo migliore e più panoramico, senza rinunciare alla comodità di muoversi con i propri mezzi.

Il tempo a disposizione è poco, perciò i luoghi da privilegiare sono quelli che portano dal Golfo di Policastro alla suggestiva Tropea, che con il proprio promontorio è tra i panorami più famosi della Calabria.

Dirigendosi verso il Mar Ionio si avrà poi la possibilità di ammirare la zona di interesse naturalistico del Parco nazionale dell’Aspromonte, oltre che di rilassarsi su una delle bellissime spiagge della costiera calabrese.

Il tour in auto low cost della Calabria non è perciò difficile come sembra da organizzare: basta dotarsi di un buon navigatore satellitare (o di una tra le varie applicazioni che consentono di seguire tragitti e itinerari direttamente dal proprio smartphone), prepararsi a guidare attraverso paesaggi mozzafiato e godersi il panorama dal finestrino.





Bed and breakfast o hotel? La soluzione migliore per risparmiare senza rinunciare alla qualità





Quando si visita la Calabria per la prima volta si rimane sempre sorpresi dalla bontà della tradizione gastronomica locale: come rinunciare agli amaretti, alle pignolate e, se il periodo lo consente (si tratta infatti di una tradizione diffusa in tutti i giorni di festa per la Pasqua), le “cuzzupe”, il dolce di buon augurio a forma di colomba o corona tipica delle festività pasquali? O alla celebre ‘nduja piccante e saporita?

La soluzione ideale per assaggiare le specialità della cucina calabrese se si hanno pochi giorni a disposizione è sicuramente quella di affidarsi alle ricche colazioni dei bed and breakfast del luogo. Questo genere di sistemazioni consente infatti di usufruire di una (o più se ci si trattiene per tutto il weekend!) colazione in loco, solitamente a base di prodotti locali, che in una sola occasione è in grado di riunire tutte le eccellenze calabresi.

Il più delle volte inoltre è un’ottima opportunità per entrare in contatto con le radici di un luogo e anche con i gusti dei proprietari, che saranno in grado di consigliare i prodotti più buoni oltre, ovviamente, a fornire alloggio in una stanza della casa da loro abitata.

Un weekend è poco ma può bastare per avere un assaggio di questa poliedrica regione. Viaggiando in auto si possono attraversare località di mare e allo stesso tempo visitare quelle di montagna, senza trascurare la gastronomia del luogo che regala sempre un mix di sapore e tradizione e che fa parte della cultura stessa della Calabria: cambiando sistemazione ogni notte e spostandosi in auto di giorno è possibile scoprire davvero l’essenza di ogni posto visitato.