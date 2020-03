Boato nella notte, ordigno rudimentale esplode davanti a un circolo ricreativo

Un boato nella tarda serata silente più del solito rispetto alle altre di giorni più “normali”: in piena emergenza coronavirus, che ha imposto un quasi “coprifuoco” a tutta Italia, arriva inaspettato e sorprende buona parte dei cittadini di Lamezia Terme, “svegliati” dal deflagrare di un ordigno.

La paura e le “regole” imposte dall’avanzare, dunque, non fermano la criminalità che anche in questo periodo la sua voce la fa sentire eccome. In questo caso piazzando una bomba rudimentale davanti all’ingresso di un locale della città della Piana usato come circolo ricreativo.

Sul posto, in via Roberta Lanzino, si sono precipitati i vigili del fuoco lametini che hanno appurato come l’ordigno sia deflagrato all’esterno del locale, dinnanzi al portoncino d’ingresso, senza causare particolari danni a cose e soprattutto a persone.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini che, evidentemente, sono indirizzate verso quello che appare chiaramente come un atto intimidatorio.