Covid, Amici del tedesco: Bamberg manda un messaggio di forza a Crotone e gli italiani

Un commovente e simpatico saluto da Bamberg, una ridente cittadina tedesca, che ha avviato degli scambi con l’associazione Amici del tedesco, ha realizzato un video di saluto per tutti gli italiani. Ad inviarlo a Crotone la signora Doris Metzner, un’abitante di Bamberg che l’anno scorso è venuta nella città di Pitagora per ben 5 volte grazie al volo diretto Crotone-Norimberga. La signora ha ricevuto l’anno scorso anche un riconoscimento ufficiale presso la sala consiliare del comune di Crotone. Nel video i cittadini di Bamberg salutano ed incoraggiano tutti gli italiani in isolamento per il Coronavirus.

I cittadini di Bamberg suonano poi Bella Ciao, ognuno dal proprio balcone con tanto di bandiera tricolore. In questi giorni sono numerose le attestazioni di stima che stanno pervenendo dalla Germania per Crotone. Oltre a Bamberg si sono fatti vivi con attestati di solidarietà anche Hamm, Norimberga ed altre città. Questo dimostra che il turismo dell’amicizia funziona e che i tedeschi venuti a Crotone non si sono dimenticati dei loro amici calabresi. Il video di Bamberg ovviamente è davvero bello e forse anche un po’ commovente.