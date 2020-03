Crisi economica, Pugliese: il Decreto Decreto Covid-ter non basta

Alfio Pugliese

“E’ profonda la crisi economica che sta colpendo il sistema economico provinciale a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus. Le piccole imprese crotonesi, ed in particolare quelle operanti nel settore del commercio, che oggi sono chiuse in ottemperanza alle disposizioni governative per il contenimento dell’epidemia, rischiano di rimanere chiuse per sempre, se non si provvederà all’adozione di misure a sostegno dell’economia. E’ un coronavirus che sta affliggendo le aziende e che rischia di causare ulteriori conseguenze sociali”. Lancia l’allarme il Presidente della Camera di commercio di Crotone Alfio Pugliese.

“La situazione che le imprese crotonesi stanno vivendo è drammatica - commenta Alfio Pugliese, che prosegue – il sistema economico già fragile ha subito un colpo durissimo, dal quale sarà difficile riprendersi. Le misure economiche varate dal Governo nazionale nell’ambito del Decreto Covid-ter del 16 marzo contengono molti elementi positivi, come ad esempio il credito d’imposta e la sospensione delle scadenze fiscali, azioni che saranno sicuramente di conforto all’economia locale, ma non basteranno a contenere la crisi”.

“E’ necessario che le isitituzioni locali e la Regione Calabria si attivino – continua il Presidente dell’Ente Camerale – volgendo particolare attenzione verso le istanze del mondo economico crotonese, prevedendo delle forme di sostegno per tutti gli operatori economici che, per la chiusura forzata, non hanno alcun sostentamento per sé e per le proprie famiglie”.

“Si deve agire ora – conclude il Presidente Alfio Pugliese - altrimenti vedremo serrare per sempre quelle saracinesche che oggi, con speranza di riapertura, sono state chiuse per tutelare la salute della collettività”.