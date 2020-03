Covid. Il bollettino: 115 i positivi, +26 rispetto a ieri. Oltre 4600 le quarantene

Puntuale come ogni sera il bollettino della Regione Calabria con i dati ufficiali delle infezioni da coronavirus segnala in questa giornata un aumento prevedibile dei casi di altre 26 unità: ovvero 115 totali rispetto agli 89 di ieri (QUI).



Nella stessa giornata nella nostra regione sono stati eseguiti ben 1165 tamponi, di cui 1051 quelli risultati negativi: in pratica solo poco meno del 10% hanno dato esito positivo.

Quando alla disposizione geografica dei contagi, Reggio Calabria rimane suo malgrado la provincia più colpita: 46 le persone finora colpite dal virus, ma nel conteggio sono compresi anche uno un guarito e, purtroppo, anche un deceduto. Una impennata in 24 ore nella provincia dello Stretto che ieri di casi ne aveva segnalati 32. Tra i pazienti, sedici sono ricoverati in reparto; tre in rianimazione e venticinque in isolamento domiciliare.

Nella fredda “classifica” dei numeri segue poi Cosenza con 27 casi (ieri erano 23): sedici sono in reparto; quattro in rianimazione e sette in isolamento domiciliare. Altri sette positivi in più rispetto a ieri quelli accertati invece a Catanzaro, 20 in tutto: nove in reparto; tre in rianimazione e otto 8 in isolamento domiciliare.

Tra questi anche un medico e cinque infermieri dell’ospedale Pugliese-Ciaccio, per i quali, pur non presentando alcuna sintomatologia, è stato disposto l’allontanamento dal luogo di lavoro, mentre i loro colleghi risultati negativi al primo esame verranno rivalutati tra cinque giorni.

La conferma ufficiale del contagio dei sanitari è arrivata proprio poco fa dall’Azienda Ospedaliera che ha spiegato come gli stessi assistessero un dializzato risultato poi positivo al Covid-19. L’Ao ha subito attivato tutti i protocolli sanitari per circoscrivere il contagio all’interno del servizio dialisi così da garantire la continuità del servizio assistenziale e di circoscrivere il contagio.

Al momento risultano in corso anche degli accertamenti su tutti i pazienti ma l’azienda ospedaliera continuerà a garantire il servizio a tutti i soggetti in dialisi, compreso quello risultato positivo ed anche perché dispone di un’area cosiddetta “contumaciale”, dove è cioè possibile effettuare i trattamenti in condizione di isolamento.

Tornando al numero dei contagiati per provincia, Crotone annovera un solo nuovo caso ufficiale, salendo a 19 complessivi (ieri erano 18), dei quali quattro sono ricoverati presso il San Giovanni di Dio, altrettanti al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, e undici si trovano in isolamento e sorveglianza attiva domiciliare.

Infine, stabile anche Vibo Valentia dove vengono confermati i quattro positivi ed in isolamento domiciliare

In tutta la regione, poi, sono 4666 le persone soggetti in quarantena volontaria e così distribuite: 2135 a Reggio Calabria, 1250 a Cosenza; 489 a Vibo Valentia; 425 a Catanzaro e 367 a Crotone.