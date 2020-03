Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in una zona montuosa di Gioiosa Jonica, in Contrada Curro Superiore. Il corpo di Pasquale Schirripa, 61 enne incensurato, era riverso a terra nei pressi di un terreno in cui accudiva degli animali. In corso di accertamento da parte di sanitari e degli inquirenti le cause del decesso.