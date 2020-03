Russo e Breveglieri (Cisl): “Poste, file immotivate. Attivi servizi online”

“Un’affluenza eccessiva e immotivata che mette seriamente a rischio la salute sia dei lavoratori sia degli stessi utenti, costretti a lunghe file prima di poter accedere agli sportelli”: è ciò che in questi giorni si sta verificando presso gli uffici di Poste Italiane di Lamezia Terme e lo fanno notare il Segretario generale della Cisl calabrese, Tonino Russo, e la Segretaria del Sindacato Lavoratori Poste Cisl Calabria, Bruna Breveglieri.

I sindacalisti, quindi, rivolgono un appello ai cittadini perché, come è prescritto dai provvedimenti del Governo, restino a casa e si rechino agli uffici postali o altrove solo in casi di vera e improrogabile necessità e per scadenze non rinviabili: i servizi di Poste Italiane, tra l’altro, sono fruibili anche on line.

Viene poi ricordato che il contenimento del contagio da Covid-19 “dipende soprattutto dal nostro comportamento: a chiunque esca dalla propria abitazione – sbottano Russo e Breveglieri - potrà essere richiesta dalle forze di polizia una giustificazione che sarà considerata valida solo in caso di reale necessità, e che è prevista una sanzione penale in caso di motivi pretestuosi; c’è inoltre, come sappiamo, il divieto assoluto di creare assembramenti e formare gruppi di persone in strada. Supereremo questo difficile momento – concludono i due dirigenti Cisl – soltanto se i comportamenti di tutti noi saranno responsabili e non metteranno in pericolo la salute nostra e altrui”.