Covid. Troppi contagi a Montebello Jonico, Santelli “chiude” i confini: non si entra e non si esce

Sarebbe aumentato in modo esponenziale, fra ieri e oggi, il numero di casi di positività al Coronavirus registrati nel territorio comunale di Montebello Jonico da indurre il Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, a “chiudere” i confini. Dunque - stando all’ordinanza emessa proprio in queste ore – da oggi non si entra e non si esce dal comune reggino.

Il documento prevede “il divieto di allontanamento dal territorio comunale” da parte di tutti i presenti come quello di accesso e la sospensione delle attività degli uffici pubblici. Viene comunque garantita l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.



Santelli, tramite un comunicato, precisa che potranno varcare i confini comunali gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nelle attività collegate all’emergenza, gli esercenti che hanno attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali ma tutti avranno l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.”

L’ordinanza consente il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, precisa il Presidente della Regione.