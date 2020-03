Coronavirus. Troppi contagi a Montebello Jonico, Santelli “chiude” i confini: non si entra e non si esce

Montebello Jonico

Sarebbe aumentato in modo esponenziale, fra ieri e oggi, il numero di casi di positività al Coronavirus registrati nel territorio comunale di Montebello Jonico tanto da indurre il Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, a “chiudere” i confini.

Dunque – stando all’ordinanza emessa in queste ore – da oggi non si entra e non si esce dal comune reggino.

“L’ordinanza prevede il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti, il divieto di accesso nel territorio comunale, la sospensione delle attività degli uffici pubblici. Viene comunque garantita l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.” Fa sapere la Santelli, che tramite un comunicato stampa precisa che “potranno varcare i confini comunali gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nelle attività collegate all’emergenza, gli esercenti che hanno attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali ma tutti avranno l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.”

“ L’ordinanza consente il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, conclude il Presidente della Regione.