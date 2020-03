L’odore della marijuana gli porta i carabinieri a casa: beccato a confezionarla

Un giovane di 23 anni è stato denunciato a San Giovanni in Fiore dopo che un forte odore di marijuana ha portato i carabinieri alla porta del suo appartamento.

I militari del centro silano, impegnati da giorni nei controlli su strada per verificare il rispetto delle prescrizioni delle norme emanate dal Governo per il contenimento del contagio da Covid-19, hanno avvertito l’odore tipico dello stupefacente ed hanno accertato che proveniva da uno stabile del centro abitato.

Dopo una serie di perquisizioni domiciliari nelle abitazioni del condominio, hanno così bussato alla porta del giovane sorprendendolo mentre confezionava tranquillamente la droga-

In particolare, i carabinieri hanno ritrovato nell’abitazione 240 grammi di marijuana, contenuti in un grosso barattolo, due bilancini di precisione e la somma di 470 euro in contanti suddivisa in banconote di vario taglio, il tutto era adagiato sul tavolo della cucina.

Per il 23enne è scattato inevitabilmente il deferimento in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.