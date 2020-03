Vibo Valentia, nuova ordinanza del sindaco: 150 persone in quarantena

Nuova ordinanza a Vibo Valentia dove il sindaco, Maria Limardo, ha infatti disposto provvedimenti più stringenti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Nel provvedimento, oltre a indicare le prescrizioni da seguire nel periodo di quarantena, ha deciso di mettere in quarantena 150 persone. Ha infatti firmato un’ordinanza di applicazione della misura dell’isolamento domiciliare con sorveglianza attiva per il periodo prescritto dall’Asp per le persone in questione.

Il provvedimento prevede, inoltre, un richiamo alle modalità di conferimento dei rifiuti: a non differenziare più i rifiuti; ad utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti all’interno del contenitore per la raccolta indifferenziata; tutti i rifiuti vanno gettati nello stesso contenitore compresi guanti, fazzoletti, mascherine monouso.