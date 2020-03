Covid, ok dall’Aifa per la sperimentazione del farmaco anti artrite. Scorte già a Cosenza

Napoli e Modena saranno i capofila per la sperimentazione scientifica del Tolicizumab (QUI). L’Aifa ha infatti approvato il protocollo per l’utilizzo del medicinale nella lotta al coronavirus.

È quanto afferma Vincenzo Montesarchio, infettivologo dell’ospedale Cotugno di Napoli che sta lavorando insieme a Paolo Ascierto, direttore dell’unità di immunologia clinica del Pascale, sull’effetto positivo del farmaco sulla polmonite indotta dal Covid.

Nel frattempo, ieri, a Cosenza sono arrivate le scorte del medicinale prodotto da una nota casa farmaceutica e usato per l’artrite. Si tratta dello stesso farmaco usato a Napoli e che ha mostrato effetti positivi nei pazienti affetti da coronavirus.

Adesso i sanitari hanno annunciato il protocollo da seguire per la sua somministrazione. Questo verrà infatti preparato in ambiente sterile, in dosi personalizzate per ogni paziente, cosa che ne garantisce anche l’utilizzo senza alcuno spreco.