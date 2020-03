Trading Online: guida per evitare rischi di EdilBroker.it

Che il trading sui mercati finanziari possa comportare dei rischi lo sanno tutti, ma il discorso è completamente diverso quando si pensa di cercare di evitarli. In questo caso, solo pochi sanno come muoversi e quali tecniche adottare per scongiurare perdite che possono compromettere intere strategie di investimento.

Con il fatto che il trading online in Italia ha preso ampiamente piede, sembra più che mai opportuno che i nuovi investitori siano messi a conoscenza dei rischi relativi a simili attività finanziarie. Questi riguardano sia le eventuali perdite che si possono subire in fase di investimento sia il rischio di rivolgersi alle piattaforme sbagliate per fare trading online.

Potrebbe sembrare ovvio, ma la prima regola nel trading di valuta, o qualsiasi altro tipo di trading, è di rischiare solo il denaro che ci si può permettere di perdere. Molti trader, soprattutto i principianti, saltano questa regola perché pensano che "non succederà a loro" di perdere tutto.

Se il trading fosse come il gioco d'azzardo in un casinò, non portereste tutti i soldi che avete al casinò per scommettere sul nero, giusto? Beh, è lo stesso con il trading - non prendere rischi inutili usando i soldi che servono per vivere è la prima regola aurea. Perché?

Perché è davvero possibile perdere tutto il capitale di trading e, in secondo luogo, perché il trading con i fondi su cui vivete aggiungerà ulteriore pressione e stress emotivo al trading, compromettendo le capacità decisionali e aumentando le possibilità di commettere errori.

Il mercato dei cambi è un mercato molto volatile e imprevedibile, quindi è meglio fare trading con "importi conservativi" dal reddito disponibile in caso di negoziazioni Forex. Se invece si opta per strategie di lungo termine sull’azionario ad esempio c’è anche meno volatilità e meno rischi.

La maggior parte dei principianti aumenterà la dimensione delle loro posizioni non appena realizzeranno dei profitti, il che è uno dei modi migliori per ottenere la cancellazione del proprio account. “Mantieni il tuo rischio costante!” È uno dei moniti che lo stesso Warren Buffett fa ai suoi adepti.

Non diventare troppo sicuro di sé e meno avverso al rischio solo perché si è fatto qualche affare vincente: non significa che il prossimo sarà redditizio. Non siate troppo sicuri di voi stessi e meno avversi al rischio, perché questo vi porterà a cambiare le regole di gestione del denaro e del rischio senza validi motivi.

Quando avete lavorato al piano di trading, avete dovuto stabilire delle regole per decidere la dimensione effettiva delle posizioni. Questo è solo un passo per stabilire un metodo di trading di successo, quello successivo è attenersi e seguire il piano di investimento!

Il mercato Forex è un mercato a leva, a causa della sua elevata liquidità. Il leverage significa che potete investire più denaro del deposito iniziale, grazie al trading con margine. Il broker chiederà di mettere da parte solo una piccola parte del valore totale della posizione che volete aprire come garanzia.

Quando si utilizza la leva finanziaria, i profitti nella migliore delle ipotesi possono essere amplificati rapidamente, ma che lo stesso vale per le perdite. Per questo è necessario capire come funzionano il leverage e il trading dei margini, così come il loro impatto sulla performance complessiva e sul trading.