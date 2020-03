Coronavirus e Calabria solidale. Migliaia di euro raccolti per le strutture sanitarie

La solidarietà ai tempi del coronavirus. Sì, perché tra cittadini e imprenditori calabresi sono numerosi i fondi raccolti e donati alle strutture sanitarie in prima fila per le cure dei pazienti affetti da covid19. Il gruppo Az spa ha deciso di donare 200mila euro alle cinque aziende ospedaliere della Calabria, le strutture interessate sono l’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, il “Grande Ospedale Metropolitano” di Reggio Calabria, l’Azienda Ospedaliera “S.S. Annunziata” di Cosenza, l’Ospedale “G. Jazzolino” di Vibo Valentia e l’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone. A Crotone Gerardo Sacco ha deciso di donare 30mila euro al San Giovanni di Dio di Crotone.

Ammonta invece a 134mila euro la somma raccolta da un gruppo di amici da destinare al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Francesco e Fabiana Gentile, Emanuele Ielo e Marco Costantino, hanno infatti deciso di lanciare la raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.com, al link https://www.gofundme.com/f/terapia-intensiva-ospedale-reggio-calabria, per donare la somma alla struttura reggina. Diversi donatori hanno poi deciso di finanziare l’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, per il quale sono stati finora donati quasi 17mila euro.

A Cosenza invece le campagne attivate sono due. Ed entrambe finalizzate alla raccolta fondi per l’Asp di Cosenza. La prima è stata avviata da 11 sostenitori e ha come obiettivo la raccolta di 50mila euro; la seconda campagna, invece, riguarda l’ospedale “Annunziata” di Cosenza.

Stessa sorte a Lamezia Terme dove le campagne attive sono due. Ed entrambe attive per l’ospedale Giovanni Paolo II.

Per l’emergenza coronavirus sono stati raccolti, sulla piattaforma “gofundme”, quasi 33mila euro anche per l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone. Sono 19mila euro gli euro raccolti per l’ospedale spoke di Corigliano Rossano, mentre a Polistena sono stati raccolti 13mila euro.