Morano. Al via la disinfezione del centro abitato

L’Amministrazione comunale di Morano Calabro ha affidato alla ditta Brutia la disinfestazione delle principali strade dell’abitato e la sanificazione degli uffici comunali. L'operazione si terrà mercoledì 18 marzo alle 9 e terminerà nel pomeriggio.

“In un momento complicato, estremamente difficile e inatteso, continuiamo a lavorare senza sosta per il bene della comunità - afferma il sindaco Nicolò De Bartolo, che ha poi aggiunto di aver messo in atto - tutte le misure preventive possibili e immaginabili, senza lesinare energie e risorse. Quest’ultimo intervento in ordine di tempo, in linea con ogni precedente iniziativa di tutela igienico-sanitaria, vuol essere l’ennesimo tentativo di contenere la diffusione del coronavirus, nemico subdolo, che minaccia l’umanità intera.

“Sappiamo tutti che le occasioni di contagio purtroppo si moltiplicano facilmente, soprattutto con le relazioni sociali, che nostro malgrado e con grande sofferenza siamo stati costretti a limitare in maniera perentoria. La privazione della libertà è probabilmente la peggior pena che un individuo possa subire. Ma lo abbiamo dovuto fare per il bene collettivo”.