Covid-19. Gom, altri sette positivi nel reggino

Sale a 36 il numero delle persone contagiate dal Covid-19 nel reggino. Nella tarda serata, dopo la divulgazione del bollettino della Regione Calabria e della Protezione Civile, che segnalava 32 casi (QUI), la Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” ha comunicato che, nella giornata di oggi, sono stati sottoposti allo screening 117 nuovi soggetti con sospetto di infezione, di questi in sette sono risultati positivi, di questi 15 sono ricoverate in ospedale, di cui due sono in terapia intensiva. Sempre alla data odierna, quindi, stati sottoposti a tamponi 655 pazienti.