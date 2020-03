Coronavirus, 18 persone contagiate e Crotone. Oggi eseguiti 15 tamponi

Aumentano i contagi a Crotone. Secondo i dati ufficiali forniti dall’Azienda sanitaria provinciale e confermati anche nel bollettino della Regione Calabria (QUI), le persone affette da coronavirus sono 18, di cui cinque quelle ricoverate al San Giovanni di Dio del capoluogo, due nella struttura ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, e undici in isolamento e sorveglianza attiva domiciliare. I cinque in reparto sono assistiti presso il reparto Covid 19/Malattie Infettive.

Soltanto oggi i sanitari locali dell’Asp pitagorica hanno eseguito 15 tamponi sulle soggetti che sono stati a stretto contatto con pazienti positivi. A oggi il numero complessivo di tamponi effettuati è di 166.

La sorveglianza sanitaria è attiva sul territorio per 356 persone risultate come “contatti stretti” di soggetti positivi all’infezione virale. Altri 182 sono in regime di isolamento fiduciario volontario.