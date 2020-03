Covid, aumentano i contagi in Calabria. 89 i casi accertati

Aumentano i contagi da coronavirus in Calabria. Oggi, lunedì 16 marzo, secondo i dati del report della Regione Calabria, le persone risultate positive al Covid-19 sono 21 in più rispetto a ieri. Salgono dunque a 89 i contagi nella regione (819 finora i tamponi effettuati), dove il numero più alto si registra nella provincia di Reggio Calabria, 32 di cui nove ricoveri in reparto; due in rianimazione, diciannove in isolamento domiciliare. Nel computo ci sono anche l’unica persona guarita e la persona che si sospetta finora deceduta per il virus.

Nel cosentino i casi sono invece 23, di cui quindici in reparto e tre in rianimazione mentre le persone in isolamento sono cinque. A Crotone i positivi al Covid sono 17, di cui cinque in reparto e dodici in isolamento domiciliare. 13 quelli nel catanzarese, quattro in isolamento, sette ricoverate in reparto e due in rianimazione. Sono 4 infine i contagi nella provincia di Vibo Valentia e tutti si trovano in isolamento presso il proprio domicilio.

Le persone in quarantena volontaria sono 4583. Il numero più alto si registra nel reggino con i suoi 2231 casi, a ruota segue il territorio cosentino con i suoi 1230; la provincia di Vibo con 458 persone in quarantena; a Catanzaro sono 317 casi, mentre a Crotone sono 293.

Le persone arrivate in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono state 7793.