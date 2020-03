Emergenza sanitaria, Santelli alla Cgil: in Calabria c’è lavoro di squadra

Jole Santelli

“Tutte le decisioni vengono assunte in accordo con il Commissario Cotticelli. Nessuno ha intenzione di esautorare nessuno, anzi. L’intento di tutti è lavorare in squadra”.

È quanto ha voluto ribadire Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, alla scopo, a suo dire, di “tranquillizzare” sul metodo con cui viene gestita in queste settimane l’emergenza sanitaria in Calabria. Il riferimento è a dubbi sollevati in tal senso dal segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato.

La governatrice ribadisce così che quanto al piano attuato per affrontare la situazione dell’epidemia da cironavirus, non solo è previsto l’utilizzo del padiglione del Policlinico universitario di Germaneto, ma da qualche giorno si sta lavorando anche per rendere pienamente operativo il secondo di padiglioni e che i lavori dovrebbero essere ultimati già domani.