Datel, Consenso a Prefetto e Commissario: “virus, call center bomba ad orologeria”

Il Gruppo consiliare Consenso del Comune di Crotone, composto da Fabiola Marrelli, Enrico Pedace, Vincenzo De Franco, Annamaria Oppido e Salvatore Gaetano, si fanno portavoce dei lavoratori della Datel, noto call center cittadino, e ne ravvolgono appello sulla scorta delle direttive emanate dall'ultimo Dpcm in tema di accorgimenti per la lotta al Coronavirus.

Il messaggio è dunque rivolto al Prefetto, Tiziana Tombesi, ed al Commissario del Comune, Tiziana Costantino, affinché adottino misure sufficienti al contenimento del virus.

“Atteso che rispettiamo il datore di lavoro e gli interessi che rappresenta” premettono dal Gruppo Consiliarie, viene così manifestata una preoccupazione per i tantissimi lavoratori impegnati alla Datel che quotidianamente prestano la loro opera in postazioni di lavoro “attaccate l'una all'altra” ed in spazi che secondo Consenso potrebbero rappresentare “una bomba ad orologeria qualora dovesse verificarsi un caso di positività al virus”.

Per questo il Gruppo chiede ai rappresentanti istituzionali di voler valutare questa situazione ed eventualmente “intraprendere ogni utile azione a difesa dei lavoratori e delle comunità dalle quali provengono”.