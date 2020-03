Cotronei. Belcastro ai cittadini: “comunicate arrivo al Sud, attenetevi alle norme”

Nicola Belcastro

Ancora un monito tramite una lettera aperta alla cittadinanza è stato lanciato ieri dal sindaco di Cotronei Nicola Belcastro in piena condivisione da parte di Domenica Taruscio, direttrice dell’Istituto Superiore di Sanità.

“A chi si trova fuori regione a non rientrare nel proprio comune di residenza se non per vere cause di forza maggiore. Il Presidente della Regione Calabria ha emesso nei giorni scorsi una ulteriore ordinanza che prevede, intanto, che tutti coloro che risiedono o sono domiciliati in regione e che vi rientrano da altre regioni o dall’estero, devono comunicare la loro presenza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria della provincia di riferimento, informare il Sindaco e il proprio Medico di Medicina Generale o il Pediatra ed osservare la quarantena domiciliare di 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi.

La quarantena obbligatoria è una indispensabile forma di tutela per tutti, pertanto invito le persone che sono rientrate e non sono state ancora individuate – prosegue – a comunicarlo con la massima urgenza. Non farlo significa essere irresponsabili e irrispettosi! Significa non avere a cuore sé stesso, i propri familiari e chi gli sta vicino. Invito anche i familiari e gli amici conoscenti di chi rientra – conclude Belcastro – a sollecitare una condotta responsabile e rispettosa degli altri, oltre che nello svolgere un’azione di supporto con la massima serietà e responsabilità. Agire con responsabilità servirà a non inficiare il lavoro di quanti, da settimane si stanno impegnando per contenere i rischi, anche a tutela della vostra salute e quella dei vostri cari. La superficialità di oggi potrebbe costarci molto cara domani! Aiutateci a impedire la diffusione del Coronavirus!”