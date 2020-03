Furti: autocarro rubato a Borgia e ritrovato a Gerocarne, due denunce

I Carabinieri di Soriano Calabro, di Arena e di Serra San Bruno, sono stati contattati da un privato cittadino vittima del furto di un autocarro a Borgia. L'uomo ha riferito di aver trovato l’autocarro in Ciontrada Marolacco, a Gerocarne.

I militari, giunti sul posto, hanno iniziato le indagini per comprendere la dinamica dei fatti ed hanno denunciato due persone, un 49enne originario di Palmi ed un 40enne originario di Catanzaro, per furto aggravato e ricettazione.

Nella nottata, alcuni ignoti, avevano asportato l’autocarro da una ditta di Borgia ma il proprietario dell'azienda si era accorto degli strani movimenti e estando in contatto costante con il 112, ha inseguito, a distanza, i ladri prima di arrivare in contrada Marolacco dove il mezzo è stato parcheggiato e nascosto in una radura.

I carabinieri, quindi, mentre eseguivano la perquisizione della zona circostante, hanno notato un’autovettura con a bordo due persone che si era fermata a distanza ed osservava i loro movimenti.

I due sono stati bloccati e perquisiti e trovati in possesso di elementi (targa e vernici) che hanno fatto pensare volessero modificare parti dell’autocarro rubato. A bordo dello stesso sono stati anche ritrovati due assegni, ciascuno dell’importo di 7000 euro, denunciati come smarriti nell’aprile 2019 a Gioia Tauro.