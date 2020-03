Covid. Oncologi calabresi rispondo gratis ai dubbi dei malati di tumore, come contattarli

Da domani, lunedì 16 marzo, i pazienti oncologici calabresi potranno contattare direttamente cinque medici di grande esperienza del territorio regionale per avere risposte ai loro dubbi sul Coronavirus.

La sezione di Catanzaro di Salute Donna ha ottenuto la disponibilità di quattro importanti dirigenti dei reparti di Oncologia della sanità pubblica calabrese che affiancheranno per questo servizio la loro collega Arianna Cosentino, responsabile scientifica dell'associazione e promotrice dell'iniziativa insieme alla Presidente nazionale Anna Mancuso.

I medici risponderanno gratuitamente dal loro cellulare o dai loro ambulatori in alcune fasce orarie che riportiamo qui sotto.

"Ringrazio sentitamente i medici che mettono in questo modo a disposizione dei pazienti le loro competenze in un momento di grandissima preoccupazione per la nostra popolazione - commenta la Presidente Anna Mancuso - i malati oncologici e tutti gli immunodepressi sono tra le categorie di pazienti che rischiano per primi di subire le fatali complicazioni del Coronavirus. Cerchiamo di prevenire ogni possibile contagio attivando questo sistema.”

“Se altri medici vorranno mettersi a disposizione allo stesso modo – è l’invito della dottoressa Cosentino - saremo molto felici di inserirli in questa rete telefonica di supporto". Segue l’elenco dei medici, i loro recapiti con le fasce orarie di disponibilità.

I MEDICI E COME CONTATTARLI