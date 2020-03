Calabria. Covid: 68 i positivi accertati, oltre 4200 le persone in quarantena volontaria

Sale di altre nove persone il numero dei risultati positivi al Covid-19 in Calabria. Dal consueto bollettino della Regione Calabria si apprende che ad oggi sono ben 68 (ieri erano 59, escluso uno dei guariti). 702 i tamponi eseguiti fino ad ora, 634 dei quali, dunque, negativi.

La provincia che suo malgrado riscontra più infezioni è al momento ed ancora quella di Reggio Calabria: 22 in tutto, meno uno dei soggetti guariti. Nove si trovano in reparto; uno in rianimazione; dieci in isolamento domiciliare; e purtroppo e c'è anche un deceduto, in particolare ci si riferisce al caso di Melito (QUI).

Segue nell’elenco Cosenza con 17 i casi complessivi: undici in reparto; tre in rianimazione ed altrettanti in isolamento domiciliare. A Crotone invece i positivi accertati sono 14 (ieri la stessa Regione e la Protezione Civile ne segnalavano invece 15), di questi cinque si trovano in reparto e nove in isolamento domiciliare.

11, ancora, quelli accertati a Catanzaro: sette in reparto; due in rianimazione e altrettanti in isolamento. A Vibo Valentia, infine, si segnalano 7 positivi, di cui quattro in isolamento domiciliare

4230 è invece il complessivo delle persone in quarantena volontaria e così distribuitie: 1800 a Reggio Calabria; 1210 a Cosenza; 494 a Catanzaro; 433 a Vibo Valenti e 293 a Crotone.