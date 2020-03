Emergenza sanitaria. Domenica di controlli nella città pitagorica per il Commissario Costantino

Tiziana Costantino

“Ho effettuato questa mattina, personalmente, sopralluoghi in città per verificare il rispetto delle norme governative per evitare il diffondersi del Coronavirus, invitando alcuni cittadini che ho incontrato a rientrare nelle proprie abitazioni.” È quanto fa sapere in una nota il Commissario Straordinario Tiziana Costantino che è entrata in azione in prima persona per operare controlli tra le vie della città pitagorica.

“I controlli da parte delle Forze dell'Ordine, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale si stanno effettuando con grande attenzione – aggiunge il Commissario Straordinario del Comune di Crotone - ma occorre collaborare con loro per agevolare il loro lavoro nell'interesse della salvaguardia della salute della comunità.”

Nessuno stop per il Farmer Market, il mercato dei contadini domenicale che si svolge a Crotone puntualmente di domenica.

Il Commissario Tiziana Costantino ha fatto tappa anche lì e fa sapere che “l'ingresso è presidiato dalla Polizia Locale che consente l'accesso nelle modalità di sicurezza previste dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che tra l'altro consente l'apertura di mercati per la vendita di generi alimentari se si rispettano le condizioni di sicurezza, così come sta avvendendo con le altre strutture di vendita di generi alimentari.”

La Costantino conclude la nota ringraziando i crotonesi per quanto fino ad oggi e rinnova l’invito per tutti alla collaborazione.