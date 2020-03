Violano disposizioni del Governo e fanno un furto: in due arrestati a Isola

Un 27enne e 25enne sono stati arrestati dai carabinieri della Tenenza Isola di Capo Rizzuto per furto. I due sono stati sorpresi dai militari mentre erano a bordo di una vettura con della refurtiva e circolavano violando anche le disposizioni del Dpcm sull'emergenza sanitaria.

Al termine delle formalità di rito, gi arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Per la violazione delle disposizioni del Governo, è scattata a loro carico anche la denuncia a piede libero.