Crotone. Esce di notte nonostante il divieto: 28enne finisce in carcere

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Crotone hanno dato esecuzione ad una ordinanza con cui è stata sostituita la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte d’Appello dell’Aquila nei confronti di un 28enne foggiano.

L’uomo, in più occasioni, avrebbe violato la prescrizione dell’obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne, misura applicatagli poiché ritenuto responsabile di incendi dolosi commessi in alcuni comuni del foggiano nei mesi di gennaio e febbraio di quest’anno.